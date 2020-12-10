Ожеледь у Києві: на дорогах працює 341 одиниця спецтехніки – влада

У Києві продовжується боротьба з ожеледицею, на дорогах столиці працює 341 одиниця спецтехніки і 50 бригад із ручного прибирання, які обробляють дороги посипальними матеріалами через ожеледь, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Дорожники посипають також сходи і тротуари. Всі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі. Утім, як наголошує КК «Київавтодор», ситуація із трафіком ускладнюється водіями, які не підготувались до зимового сезону. Так, водій вантажівки на «лисій» гумі не впорався з керуванням і спровокував ДТП на Столичному шосе. Через аварію рух на магістралі значно ускладнено», – йдеться в повідомленні.

Влада Києва закликає водіїв в умовах ожеледиці дотримуватись безпечної дистанції, а також не використовувати транспорт із літніми шинами.

За прогнозом синоптиків, уночі 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Окрім того, у зв’язку із посиленням вітру і попередженням про погіршення погодних умов, полотнище прапора на головному флагштоку країни вирішили приспустити до ранку, додали в КМДА.

У столиці України вдень 10 грудня різко погіршилися погодні умови – за мінусової температури повітря з неба падає мерзлий дощ.