У Києві сильна ожеледиця – за мінусової температури падає дощ

У столиці України вдень 10 грудня різко погіршилися погодні умови – за мінусової температури повітря з неба падає мерзлий дощ.

«Щоб не допустити утворення ожеледиці на столичних дорогах, шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» розпочали обробляти вулиці міста протиожеледними матеріалами», – інформує офіційний портал Києва.

57 одиниць спецтехніки станом на 15-ту годину перебували на вихідних позиціях у місті, а загалом у разі погіршення погодних умов готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

«Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш. Водіїв закликають бути обачними на дорозі», – наголошує столична влада.

Станом на 16:15 на більшості транспортних артерій Києва спостерігаються затори або ускладнення руху.