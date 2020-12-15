Полотно головного прапора України заміняють на нове, витриваліше до зими – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що 15 грудня відбуваються регламентні роботи із заміни полотна головного державного прапора України та технічного обслуговування флагштоку, встановленого на музею історії України у Другій світовій війні.

«Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані. І регулярно здійснюємо регламентні роботи на меморіалі, де він встановлений. Тож, сьогодні, 15 грудня, з 10:00 до 18:00 проводимо такі роботи. На флагшток піднімуть нове полотно – більш міцне і витриваліше до зимової погоди», – повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

За його словами, фахівці також перевірять клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, підйомні механізми прапора.

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На сьогодні споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Головний, як його називають, прапор України підняли на правому березі Києва 22 серпня.