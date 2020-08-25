«10 доларів для тих, хто сидить на «мінімалці», – суттєве підвищення»: Рада збільшила мінімальну зарплату

25 серпня Верховна Рада проголосувала за збільшення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня на 277 гривень – до 5 тисяч гривень на місяць. Що кажуть про це депутати? І чому дехто звинувачує «Слугу народу» у передвиборчому піарі?

Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК, членкиня фракції «Слуга народу»:

Не злукавлю, якщо скажу, що дійсно це – така акція перед виборами, і всі народні депутати з різних фракцій це підтримують. Якщо ми з вами подивимось в історію, то якраз і мінімальну зарплату, і мінімальну пенсію підвищували от до певних якихось таких речей.

Ми маємо все-таки дружити з реальністю і казати про те, що 10 доларів для тих, хто сидить на «мінімалці», це – суттєва сума, але не суттєвий тягар для державного бюджету.

А от що стосується подальших підвищень, які ми бачили в плані, дуже хотілося б, але як ми можемо забезпечити таке суттєве підвищення, я, на жаль, не знаю.

Ніна ЮЖАНІНА, членкиня фракції «Європейська солідарність»:

Велика кількість людей просто не буде вникати, яке джерело виплат зараз для цього підвищення, хто саме дає їм ці гроші. Будуть вважати, що це – президент.

Насправді це – платники податків, які працюють у кожному місті, селищі, селі. Це вони будуть наповнювати той бюджет, з якого будуть роздаватись додаткові виплати.

Це – виключно політичне дійство таке, президент вважає, це принесе їм додатковий рейтинг.

Іван КРУЛЬКО, член фракції «Батьківщина»:

Це пов'язано зі стартом виборчої кампанії. Президент хоче показати, наскільки це питання важливе, тому не чекає ще тиждень для того, щоб Верховна Рада нормально зібралася в сесійному режимі, а робить це після Дня Незалежності.

Підвищення мінімальної зарплати торкнеться всього: і розміру застави на вибори, і штрафів, і збільшення відрахувань із ПДФО, ЄСВ, які будуть платити підприємці, які пережили коронакризу. Це все їх торкнеться реально. А в бюджетників (у лікарів, вчителів) зарплата залишається тією самою.

Безумовно, що мінімалку треба підвищувати, але її треба підвищувати реально.

Володимир ЦАБАЛЬ, член фракції «Голос»:

Чому це питання не на часі? Тому що такі показники, як мінімальна заробітна плата, розглядаються раз на рік, під час формування бюджету, а ми зараз тільки входимо в бюджет 2021 року.

В чому тут трішки такий передвиборчий популізм? Сам цей показник, «мінімальна заробітна плата», він так називається, ну, таку назву придумали, насправді цей показник більш правильно називати «база оподаткування». Відповідно, він найбільше впливає якраз не на зарплату, а на те, які податки платять, соціальний внесок і т.п.