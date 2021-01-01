Електроенергія для населення відсьогодні подорожчала через єдиний тариф – 1,68 грн/кВт-год

Кабінет міністрів України з 1 січня скасував до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 грудня 2020 року і набирає чинності в новому році.

Як пояснили в Міненергетики, рішення ухвалене з метою забезпечення фінансової стабільності на ринку електроенергії. Повідомлялося, що Міненерго спільно з НКРЕКП та учасниками ринку напрацьовує вдосконалений сценарій фінансового збалансування на ринку електроенергії.

Раніше українські побутові споживачі оплачували перші 100 кВт-год електроенергії за ціною 90 копійок за кіловат-годину, та 1 грн 68 коп за решту обсягу споживання за місяць.