«Нафтогаз України» підніме для своїх споживачів ціну на газ у січні на 14%

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка входить до структури національної акціонерної компанії «Нафтогаз», підніме ціну на газ для населення у січні, повідомляє пресслужба компанії 26 грудня.

У січні, за тарифом «Місячний», кубічний метр газу коштуватиме 7,22 гривні без вартості доставки. Зміни тарифу в компанії пояснюють «сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо».

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Водночас у «Нафтогазі України» підкреслюють, що йдеться про ціну лише для споживачів цієї компанії.

Тариф «Натфогазу України» на грудень не змінювався порівняно з листопадовим і становив 6,33 гривні.