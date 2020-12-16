«Укрзалізниця» не пропонуватиме підвищити тарифи на вантажні перевезення в 2021-му

Національний перевізник «Укрзалізниця» не пропонуватиме Міністерству інфраструктури підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення в 2021 році. Про це пресслужба компанії повідомила з посиланням на голову правління Володимира Жмака 16 грудня.

«Ми не плануємо підвищувати тарифи, хоча багато експертів нас до цього підштовхують. Нас підштовхують до думки, що без підвищення тарифів ми не зможемо вивести Укрзалізницю з фінансової прірви, у якій вона опинилась», — сказав він.

Як повідомив Жмак, з січня по вересень 2020 року збитки «Укрзалізниці» склали 11 мільярдів гривень. Серед причин назвав «віртуальний прибуток» компанії в 2019 році, пов’язаний з різницею в курсі валют.

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«Укрзалізниця» не збирається підвищувати тарифи. Ми збираємось знижувати собівартість наших послуг, і для цього ми працюємо над оптимізацією по всіх напрямках: електроенергія, економія дизельного пального, боротьба з його розкраданнями, оптимізація руху», — цитує Жмака пресслужба перевізника.

15 грудня голова правління компанії повідомив, що «Укрзалізниця» буде укладати з місцевими органами влади публічні договори на приміські пасажирські перевезення.