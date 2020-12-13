Укрзалізниця 13 грудня відправила у перший рейс поїзд Київ-Авдіївка

«Укрзалізниця» запустила у перший рейс за новим маршрутом Київ-Авдіївка поїзд «Маяк» № 135/136, повідомляє пресслужба УЗ.

Урочиста церемонія відбулася 13 грудня.

Поїзд «Маяк» курсуватиме за вказаним маршрутом щоденно, повідомили в залізниці.

«Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно – відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших», – йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ.

Місто Авдіївка Донецької області розташоване за 13 кілометрів від окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Фактично місто розташоване на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях, так званій Авдіївській промзоні.