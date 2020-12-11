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11 грудня 2020, Київ 11:22
Новини | Події

«Укрзалізниця» повідомила про повний ремонт пішохідного мосту на вокзалі у Києві, де восени обвалилися перила

Так нині виглядає міст, збудований понад 30 років тому

«Укрзалізниця» повідомила, що завершила ремонт пішохідного мосту через головні колії станції Київ-Пасажирський.

«Залізничники встановили на мосту нове перильне огородження та провели низку інших робіт. У ході ремонту замінено на нові сходи на північну платформу №2. Замінено асфальтне покриття мосту та сходів, вкладено тактильну плитку. Також оновлений міст враховує потреби людей з інвалідністю. Для них облаштовано зручний прохід із пандусами для колясок та ручної поклажі. Крім того, на мосту та сходах встановлено нове LED-освітлення», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, цей залізобетонний пішохідний міст був збудований у 1986 році.

26 вересня на пішохідному мосту через колії станції «Київ-Пасажирський» обвалилися перила. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. В УЗ пояснювали, що до руйнування призвів «постійний фізичний вплив».

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