Перила, які обвалились на пішохідному мосту через колії станції «Київ-Пасажирський», відновили – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили про відновлення пошкоджених перил на пішохідному мосту через головні колії станції «Київ-Пасажирський».

«Зазначений залізобетонний пішохідний міст збудований у 1986 році. У 2012 році на мосту було укладено новий схід на північну платформу №2. У вересні 2019 року відділ діагностики штучних споруд Київського Центру діагностики залізничної інфраструктури провів планову перевірку штучних споруд Київської дистанції колії. Усі зауваження були усунені, окрім одного: припинити стихійну торгівлю. При проведенні весняного огляду в березні 2020 року зауважень по перилах не зафіксовано», – йдеться в повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

В УЗ зазначили, що «постійний фізичний вплив» призвів до руйнації перильного огородження пішохідного мосту.

«Для запобігання та недопущення стихійної торгівлі на мосту регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до Національної поліції України. Останнє звернення було 9 вересня 2020 року», – додали в «Укрзалізниці».

Там зазначили, що наприкінці вересня залізничники проведуть планову діагностику мосту.

Перила на пішохідному мосту через колії станції «Київ-Пасажирський» обвалилися 26 вересня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.