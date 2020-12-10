Один із поїздів подовжить свій маршрут до прифронтової Авдіївки з 13 грудня – УЗ

З 13 грудня маршрут поїзда «Маяк» №135/136 Київ – Покровськ подовжено до станції Авдіївка, повідомила у четвер пресслужба «Укрзалізниці».
«Поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно та розширить географію подорожей. Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших», – йдеться в повідомленні.
Місто Авдіївка Донецької області розташоване за 13 кілометрів від окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Фактично місто розташоване на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях, так званій Авдіївській промзоні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ