Один із поїздів подовжить свій маршрут до прифронтової Авдіївки з 13 грудня – УЗ

З 13 грудня маршрут поїзда «Маяк» №135/136 Київ – Покровськ подовжено до станції Авдіївка, повідомила у четвер пресслужба «Укрзалізниці».

«Поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно та розширить географію подорожей. Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших», – йдеться в повідомленні.

Місто Авдіївка Донецької області розташоване за 13 кілометрів від окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Фактично місто розташоване на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях, так званій Авдіївській промзоні.