«Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди на свята

«Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди у популярних напрямках до новорічних свят. Про це повідомили на підприємстві.

Призначено курсування таких додаткових поїздів:

№143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

№149/150 Полтава – Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук – Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» відновлює курсування пасажирського поїзда «Гуцульщина» №357/358 Київ – Рахів на період масових зимових перевезень, повідомляє пресслужба компанії. Поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних і шість плацкартних.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що посилений карантин в Україні можуть запровадити на початку січня 2021 року.

Станом на 7 грудня в Україні на COVID-19 захворіли 821 947 людей, одужали – 423 704, померли – 13 733.