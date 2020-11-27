Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 листопада 2020, Київ 19:10
Новини | Суспільство

Пасажири просять повернути чай та каву: УЗ повідомила про відновлення продажу напоїв у поїздах з 1 грудня

З 1 грудня «Укрзалізниця» поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах, повідомляє у п’ятницю пресслужба залізничного перевізника.

«Таке рішення прийнято через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву. Зі свого боку «Укрзалізниця» надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн», – йдеться в повідомленні.

В УЗ кажуть, що, як і раніше, замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн. Продаватимуть у поїздах і іншу продукцію в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі тощо.

Раніше «Укрзалізниця» заявила про активну підготовку до новорічних свят, призначивши низку додаткових поїздів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG