«Укрзалізниця» заявила про активну підготовку до новорічних свят – призначено низку додаткових поїздів

«Укрзалізниця» активно готується до перевезень пасажирів під час новорічних свят, повідомила у середу пресслужба залізничного перевізника.

«Робота здійснюється у кількох напрямках: призначаються поїзди, подовжуються маршрути, збільшується періодичність курсування. Цими поїздами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних та різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ», – йдеться в повідомленні.

Загалом у переліку «Укрзалізниці» не лише додаткові, а й поїзди, чиє курсування відновлюють.

«З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди: № 41/42 Дніпро – Трускавець; № 43 Івано-Франківськ – Київ; № 45/46 Лисичанськ – Київ; № 118/117 Чернівці – Київ», – йдеться в повідомленні.

З повним переліком поїздів можна ознайомитися тут.

Раніше сьогодні в уряді заявили, що не виключають посилення карантину на новорічні свята. Яким чином воно може зачепити транспорт, в тому числі – залізничний, наразі невідомо.