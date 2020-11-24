З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає швидкісний поїзд Київ – Славське

Залізнична компанія «Укрзалізниця» повідомила, що призначила новий поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Славське.

«Він почне курсувати з 15 грудня та буде зручним для пасажирів, які планують подорожі до гірськолижного курорту Карпат. На зазначеному маршруті буде курсувати швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Поїзд №745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 05:59 та прибуватиме до Славського о 13:16. У зворотному напрямку зі Славського поїзд № 746 вирушатиме о 16:20 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий. Відстань між столицею та курортом Славське поїзд долатиме за 7 годин 17 хвилин, у зворотному напрямку – за 7 годин 37 хвилин», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, квитки можна буде придбати у залізничних касах або онлайн.

«Укрзалізниця» нагадує, що кожен пасажир має право безкоштовно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі лижі (палиці до них) та сноуборд.

Смт. Славське – одна з популярних для гірськолижного відпочинку місцевостей в Україні. Основними лижними трасами в цьому районі є гори Тростян, Погар, Кремінь і Менчіл.