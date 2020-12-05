Степанов заявив, що карантинні обмеження принесли результати

Запроваджені в Україні карантинні обмеження, зокрема й карантин вихідного дня. Про це під час брифінгу 5 грудня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, уряд не отримав максимального результату від протиепідемічних заходів, але це допомогло зменшити швидкість поширення коронавірусної інфекції.

«Ми вже четвертий день бачимо, що ці цифри менші, ніж ті, що були тиждень тому. У нас сьогодні 13 825 захворілих за минулу добу, а в суботу минулого тижня було 16 294. Тобто майже на 2,5 тисячі людей захворіло менше», – зазначив міністр.

Степанов стверджує, шо летальність від коронавірусу в Україні одна з найнижчих у Європі.

За весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 тисяча людей, більш ніж 412 тисяч одужали, померли – 13 421.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяв оприлюднити нові карантинні обмеження 9 грудня.