В Україні виявили майже 14 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 4 грудня, виявили 13 825 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 1 504 людей, 226 людей померли. 14 724 особи одужали. Було зроблено 67 533 тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 541), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 801 тисяча людей, більш ніж 412 тисяч одужали, померли – 13 421.

У світі, станом на 5 грудня, виявили майже 66 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли понад 1,5 мільйона людей, одужали понад 42 мільйони.