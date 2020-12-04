«Вірус більш підступний, аніж видається» – Стефанчук після COVID-19

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про одужання після захворювання на COVID-19.

«Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків», – написав Стефанчук у фейсбуці.

Він також закликав не легковажити небезпекою.

«Вірус більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук – неодмінні супутники», – додав перший заступник голови парламенту.

Про захворювання Руслана Стефанчука на COVID-19 стало відомо 12 листопада, на наступний день після того, як захворів його колега по президії, голова Верховної Ради Дмитро Разумков. «Не вберегли ані маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ані рукавиці, ані дезінфекції», – нарікав тоді Стефанчук.