Рада скасувала засідання 18-20 листопада через COVID-19

Верховна Рада України 18-20 листопада працюватиме у комітетах у режимі онлайн, засідання в ці дні не відбуватимуться.

За такі зміни до календарного плану проведення сесії на засіданні 17 листопада проголосували 282 народних депутати.

Рішення зумовлене спалахом COVID-19 серед депутатів і працівників апарату парламенту, повідомила напередодні виконувачка обов’язків спікера Олена Кондратюк.

За її словами, понад 90 народних депутатів перехворіли на коронавірусне захворювання COVID-19, зараз хворі 27 народних депутатів і 24 співробітники апарату Верховної Ради.

Кондратюк почала виконувати обов’язки спікера після того, як голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук захворіли на COVID-19.