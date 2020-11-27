УЗ відновлює курсування поїзда «Гуцульщина» «на період масових зимових перевезень»

«Укрзалізниця» відновлює курсування пасажирського поїзда «Гуцульщина» №357/358 Київ – Рахів на період масових зимових перевезень, повідомляє пресслужба компанії. Поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних і шість плацкартних.

Із Києва поїзд вирушатиме о 14:28 і прибуватиме до Рахова о 09:22. Відправлення з Рахова – о 11:18 і прибуття до Києва – о 06:43. Ключовими станціями цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів.

«Для відновлення курсування поїзда «Укрзалізниця» вжила заходів з модернізації інфраструктури. Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад шість тисяч старопридатних дерев’яних шпал. У результаті буде збільшено швидкість і покращиться стан безпеки руху поїздів», – йдеться в повідомленні.

В УЗ заявили, що цей поїзд є соціально важливим для жителів Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і «має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону».

За результатами 2019 року населеність цього поїзда у сполученні Київ – Рахів склала 89%, у зворотному напрямку – 94%. Лише на ділянці Теребовля – Рахів посадка і висадка пасажирів у середньому становила 332 й 390 осіб відповідно, додали в «Укрзалізниці».

Цього тижня «Укрзалізниця» заявила про активну підготовку до новорічних свят і призначення низки додаткових поїздів.

Тим часом, в уряді обговорюють можливість запровадження повного локдауну до чи під час свят. Про те, чи буде в разі локдауну працювати залізниця – наразі невідомо.