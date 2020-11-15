«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів із 2 станцій

«Укрзалізниця» повідомляє, що з 00:01 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця і Славута-1, згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Продаж квитків відкриють на такі поїзди:
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 102/101 Київ – Херсон;
- № 251/251 Харків – Миколаїв.
«Укрзалізниця» періодично закриває продаж квитків із станцій, забороняючи посадку у вагони, з населених пунктів у «червоній зоні» із поширення COVID-19.
11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 535 857 людей, 9 603 – померли від COVID-19, одужали – 241 444 особи.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ