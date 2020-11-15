«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів із 2 станцій

«Укрзалізниця» повідомляє, що з 00:01 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця і Славута-1, згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Продаж квитків відкриють на такі поїзди:

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 102/101 Київ – Херсон;

№ 251/251 Харків – Миколаїв.

«Укрзалізниця» періодично закриває продаж квитків із станцій, забороняючи посадку у вагони, з населених пунктів у «червоній зоні» із поширення COVID-19.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 535 857 людей, 9 603 – померли від COVID-19, одужали – 241 444 особи.