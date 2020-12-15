«Укрзалізниця» пропонує владі на місцях публічні договори на перевезення в електричках – Жмак

«Укрзалізниця» буде укладати з місцевими органами влади публічні договори на приміські пасажирські перевезення, повідомив керівник компанії Володимир Жмак.

«Підхід простий: є договір – є електричка та якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого варіанту впливу на місцеві органи влади у нас практично немає», – сказав очільник «Укрзалізниці».

За його словами, приміські пасажирські перевезення залишаються найбільш збитковим напрямком роботи «Укрзалізниці», а рівень компенсацій за такі перевезення не покриває навіть мінімальних витрат.

«Народні депутати вимагають від нас запроваджувати приміські маршрути в інтересах своїх окремо взятих округів, але питання компенсації за ці перевезення залишається відкритим», - повідомив Жмак.

Він також додав, що «Укрзалізниця» планує укладати публічні договори про надання послуг з обласними адміністраціями та великими компаніями, які зацікавлені у перевезеннях співробітників у комфортних умовах.

За даними «Укрзалізниці», за 10 місяців року компанія сплатила місцевим бюджетам понад 3 млрд грн земельного податку. Водночас, як кажуть в УЗ, вони не отримали понад 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення.