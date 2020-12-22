Новопризначений голова Міненерго Вітренко назвав основні пріоритети в роботі галузі

У Міністерстві енергетики України у вівторок відбулося представлення новопризначеного першого заступника та тимчасового виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, під час якого він окреслив основні пріоритети в роботі галузі, передає пресслужба Міненерго.

Повідомляється, що серед пріоритетних сфер Вітренко назвав – енергетичну безпеку, європейську інтеграцію та забезпечення сталого розвитку енергетики.

«Я вважаю, що пріоритет енергетики – це енергетична безпека як складова національної безпеки країни», – сказав Вітренко.

21 грудня уряд ухвалив рішення призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра. Іншим рішенням Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець, згідно з поданою нею заявою. З 23 листопада до учорашнього дня обов’язки міністра енергетики тимчасово виконував Юрій Бойко.

17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

Раніше Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна». 16 липня цього року він повідомив про звільнення.

На посаді у «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».