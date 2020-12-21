Уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о міністра енергетики

Уряд у понеділок ухвалив рішення рішення призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра.

«Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність», – йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Крім того, повідомляється, що уряд вирішив звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець, згідно з поданою нею заявою.

20 листопада Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення звільнити тимчасову виконувачку обовʼязків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначити на її місце Юрія Бойка, який був заступником профільного міністра. З 23 листопада обов’язки міністра енергетики тимчасово виконував Юрій Бойко.

Пізніше стало відомо, що Буславець залишається в міністерстві на посаді першого заступника міністра енергетики. Але 21 грудня вона вирішила покинути і цю посаду, заявивши, що поки не коментуватиме причини свого рішення, як і подальших планів.

17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

Раніше Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна». 16 липня цього року він повідомив про звільнення.

На посаді у «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».