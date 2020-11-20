У Міненергетики пояснили, яку позицію займатиме Буславець після звільнення з посади керівника

Ольга Буславець, яка сьогоднішнім рішенням уряду звільнена з посади тимчасової виконувачки обов’язків міністра енергетики, залишається працювати у відомстві, повідомила у п’ятницю пресслужба Міненергетики

«Ольга Буславець залишається на посаді першого заступника міністра енергетики», – йдеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

20 листопада Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення звільнити тимчасову виконувачку обовʼязків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначити на її місце Юрія Бойка, який до сьогодні був заступником профільного міністра.

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Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики у квітні цього року.