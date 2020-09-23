В ОП назвали «фейком» повідомлення про фінансування від Ахметова

В Офісі президента України назвали «фейком» інформацію ЗМІ про те, що олігарх Рінат Ахметов щомісяця платить 2-2,5 мільйона доларів Офісу президента і партії «Слуга народу».

«Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях. Іноді в таких запитах, зокрема й від народних депутатів України, прямо цитуються вкиди російських пропагандистів. Бачимо також і численні публікації у вітчизняних ЗМІ, у яких будь-яку фантазію можуть «підтвердити» виключно одним: посиланням на джерела, що не називаються», – йдеться в повідомленні.

«Все ж таки пропонуємо українським політикам принаймні не привносити російські пропагандистські вкиди до офіційного документообігу в державі. Закликаємо також і деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на «анонімні джерела» або, наприклад, на неназваних «крупних бізнесменів», завжди пам’ятати: будь-яке джерело, якщо це, звісно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, насамперед використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів», – додали в ОП.

В Офісі президента не називають конкретного ЗМІ чи точного повідомлення, яке коментують.

При цьому 23 вересня видання «Українська правда» із посиланням на одного з «крупних бізнесменів» (що згадується в повідомленні ОП) повідомило, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і «Слуги народу».

Видання вказує, що Рінат Ахметов зберігає своє становище, «задобрюючи нову владу»: наприклад, купує по 300 «швидких» для сіл, бере під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу.

«А менеджер середньої ланки з його холдингу – Денис Шмигаль – став прем’єр-міністром у березні. Денис Шмигаль, як і в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, демонстративно дистанціюються від інтересів Ахметова, але питання тарифів для зеленої енергетики чи ТЕС вирішуються значно динамічніше й ефективніше, ніж для державного «Енергоатома». При цьому на каналах медіагрупи Ахметова не критикують прем’єра Шмигаля», – пише УП.

У пресслужбі олігарха наведені в статті дані назвали «абсолютною брехнею», що завдає шкоди діловій репутації Ріната Ахметова.

Там нагадали, що бізнесмен не веде політичну діяльність із 2012 року і зосереджений на благодійності та розвитку футбольного клубу «Шахтар».