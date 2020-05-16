Ахметов розповів про свою роль у боротьбі з коронавірусом

Український олігарх Рінат Ахметов був серед тих бізнесменів, яких 16 березня, в переддень запровадження карантину зібрав в Офісі президента Володимир Зеленський. Як пізніше з’ясувалося, Зеленський просив представників великого бізнесу долучитися до боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням тестів, медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів. Крім того, президент просив, аби кожен із запрошених бізнесменів взяв на себе кураторство за окремою областю та допоміг місцевій владі всіма необхідними ресурсами – як-от людьми чи транспортом. Своє рішення просити допомоги в олігархів президент Зеленський пояснив так: ця країна довго їх годувала, настав час допомогти країні.

На прохання президента, Рінат Ахметов мав узяти «кураторство» над чотирма областями та рідним містом самого президента – Кривим Рогом.

Із проханням про інтерв’ю Радіо Свобода звернулося до низки бізнесменів, котрі відгукнулися на прохання президента та взялися допомагати регіонам. Одним із перших, хто погодився розповісти про свою діяльність, був харківський бізнесмен Олександр Ярославський, за яким Зеленський закріпив Харківську область. Частина бізнесменів відмовили в інтерв’ю, дехто взяв час «подумати».

Рінат Ахметов відмовився від відеоінтерв'ю, натомість запропонував відповісти на наші питання письмово.

– Після того, як президент зустрівся з представниками великого бізнесу й попросив їх про допомогу, стало відомо, що за вами закріпили такі регіони: Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області та місто Кривий Ріг. Чи додалися до цих регіонів ще якісь області або міста? Після цієї зустрічі опоненти Володимира Зеленського сказали про те, що президент віддав регіони на відкуп олігархам. Щоб ви на це відповіли?

– Почну з другої частини питання. Не потрібно красиво кричати – треба робити красиві вчинки. Я бачив і знаю багатьох, хто вміє голосно і красиво кричати, але не багатьох, хто вміє робити гарні справи. Тому всім «критикам» я б порадив не голосно говорити, а тихо робити.

Ми як бізнес не «підміняємо» собою владу, а допомагаємо нашій країні

Що стосується нашої допомоги, то ми допомагаємо всій країні. Бізнеси SCM (System Capital Management Limited– холдингова компанія, що належить Рінату Ахметову – ред.) працюють практично в кожній області. Тому наш обов'язок – допомогти кожному місту й кожній області, допомогти Києву, допомогти всій Україні. Бізнес SCM завжди допомагав – тим паче ми не збиралися залишатися осторонь зараз.

Жодна країна світу не була готова до епідемії такого масштабу. І впоратися з нею можна тільки разом, об'єднавши зусилля – центральної й регіональної влади, бізнесу й кожного українця. У всіх областях і містах України є «губернатори» (керівники ОДА – ред.) й мери, і всі вони працюють на єдиний результат – зупинити епідемію в країні. Ми як бізнес не «підміняємо» собою владу, а допомагаємо нашій країні. До чого закликали й закликаємо й інші бізнеси.

–​ У чому полягала ваша допомога для цих регіонів у рамках боротьби з епідемією коронавірусу?

На боротьбу з епідемією я виділив 300 мільйонів гривень

– Ми допомагаємо, насамперед, лікарням і нашим лікарям – закуповуємо ШВЛ та інше обладнання. Це й тести для виявлення вірусу, і засоби захисту для медиків і багато іншого. Закуповуємо саме те, що потрібно кожній конкретній області – працюємо в тісній співпраці з МОЗ і регіональними антикризовими штабами, якими керують «губернатори» й мери.

– Скільки грошей ви вже витратити на боротьбу з епідемією коронавірусу? На що пішли ці гроші?

– На боротьбу з епідемією я виділив 300 мільйонів гривень.

– Як виглядає ваш антикризовий штаб? Оскільки є «Фонд Ріната Ахметова», то можна припустити, що саме ця організація і є таким штабом. Чи довелося створювати якийсь інший штаб? Чи берете участь ви особисто (у чому саме полягає ця участь), чи всю роботу делегуєте менеджерам?

– Я займаюся благодійністю не одне десятиліття, і за цей час у рамках свого Фонду я зібрав дуже сильну команду, яка точно знає, де і яка допомога потрібна саме зараз. Не менш сильні фахівці працюють і в бізнесах SCM. І мій Фонд, і представники бізнесів SCM, і представники футбольного клубу «Шахтар» беруть участь у роботі антикризових штабів у регіонах і містах. Тому що у всіх зараз загальна мета – допомогти регіональним і місцевим властям, допомогти Україні подолати епідемію.

– Як відбувається ваша комунікація з Офісом президента? З ким конкретно ви узгоджуєте свої дії? Чи бачилися ви (розмовляли) з президентом після 16 березня 2020 року, особисто? Якщо так, то про що ви говорили?

– Я ні з ким не погоджую свої дії – тільки зі своєю совістю. Для мене головне – відповісти ствердно на питання, поставлене самому собі: «Чи зробив я все, що міг, щоби допомогти?»

Після 16 березня в мене не було зустрічей із президентом. Якби такі зустрічі були, я обов'язково б про це розповів – саме так я вчинив тоді.

– Яка ситуація, у зв'язку з карантином, на ваших підприємствах? Чи довелося скорочувати людей? Яка кількість людей перебувала у вимушених відпустках?

Ні про які скорочення людей не йдеться

– Зараз ситуація складна у всіх – й у світі, і в нашій країні. І в маленьких, і в середніх, й у великих. До того ж, я вже говорив і повторю – те, що для одних країн «легкий кашель», для нас – «запалення легенів». Тому із самого початку епідемії та карантину ми закликали всіх об'єднати зусилля для економічного порятунку України.

Зараз для нас, SCM, найголовніше – зробити все необхідне, щоби захистити наших співробітників. Зберегти їхнє здоров'я й робочі місця. Я впевнений, що стабільна робота підприємств – це саме той локомотив, який допоможе країні вистояти і пройти через цю кризу з мінімальними втратами. Зрозуміло, ні про які скорочення людей не йдеться. Це наше тверде рішення.

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– Що ви очікуєте від влади взамін на свою допомогу в боротьбі держави з епідемією коронавірусу?

Я довірю своє здоров'я українським лікарям

– Нічого. Ні бізнес, ні тим більше я особисто, нічого не чекаємо від влади. Тому що нам від влади нічого не потрібно, крім рівних правил гри й чесної конкуренції. Я впевнений, що й у влади, і в бізнесу одна мета – сильна успішна Україна й щасливі здорові українці. Тому я ще раз закликаю не знецінювати й не принижувати добрі справи.

– Чи виїздили ви за межі країни під час карантину? Якщо так, то куди та з якою метою?

– Ні, не виїжджав – під час карантину (і дотепер) я перебуваю в Києві.

– Якщо коронавірусна інфекція торкнеться вас або ваших близьких, (або ж будь-яка інша хвороба), чи готові ви лікуватися в Україні, допоки тут закриті кордони?

– Якщо це трапиться, то я довірю своє здоров'я українським лікарям. У нас дуже сильні фахівці.

– Чого найбільше в житті боїться Рінат Ахметов?

Мені боляче, що ось уже 6 років я не був у своєму рідному Донецьку

– У принципі, я нічого не боюся. Але є те, що в мене сильно «болить». Мені боляче, що ось уже 6 років я не був у своєму рідному Донецьку. Що я не можу пройтися рідними вулицями й поговорити з земляками. Що я не можу провідати рідні могили, не можу сходити на могилу батька... Я дуже хочу, щоби це все скоріше сталося. І, напевно, боюся, що це не відбудеться або відбудеться не скоро.

Погляд про допомогу Ріната Ахметова та інших представників великого бізнесу з протидії коронавірусу:

«Вважається, що фінансово-промислові групи пожертвували близько 25 мільйонів доларів США для придбання тестів, апаратів штучної вентиляції легенів, засобів для індивідуального захисту та для дезінфекції. Це може здатися вражаючим, але багато хто з тих самих магнатів насправді заборгував державі мільйони, а деякі – навіть мільярди. Вони і спричиняють серйозні проблеми тим, що закріплюють діючу систему рентоорієнтованої поведінки, коли ці групи заради власної вигоди отримують доступ до державних ресурсів, що призводить до серйозних втрат для суспільства», –​ вважає Орися Луцевич, аналітик британського дослідницького центру Chatham House: «Те, що президент України Володимир Зеленський покладається на ці групи, робить з нього їхнього заручника і може ускладнити впровадження майбутніх реформ. Це – небезпечне рішення, оскільки ці магнати часто перешкоджають економічному розвитку України».