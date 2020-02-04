Хто такий Денис Шмигаль: все, що відомо про нового віцепрем’єра

Денис Шмигаль очолив Міністерство розвитку громад та територій України й обійняв посаду віцепрем’єр-міністра України. За таке рішення проголосували 278 депутатів Верховної Ради. Новий міністр обіцяє завершити децентралізацію і реформувати ЖКГ. Крім того, у парламенті припускають, що Шмигаль згодом може очолити уряд.

Попрацювати в уряді Денисові Шмигалю запропонував президент Володимир Зеленський, а потім і прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Про це розповів Радіо Свобода сам новопризначений віцепрем’єр.

Було кілька тижнів перемов про таку можливість. Далі виклики, які стоять, очевидні

«Було кілька тижнів перемов про таку можливість. Далі виклики, які стоять, очевидні. Це завершення реформи децентралізації через проведення суспільної дискусії, через проведення правильних компромісних рішень, і визначення того, якою має стати Україна в майбутньому, реформа сфери житлово-комунального господарства, реформа сфери будівництва», – зазначив Шмигаль.

Відтак новий очільник Мінрегіону запевнив, що свою роботу спрямує на три основні напрямки:

– завершення децентралізації в частині надання місцевим громадам максимуму економічних повноважень;

– запровадження конкурентного ринку послуг ЖКГ;

– переведення будівельної сфери на прозорі, єдині для всіх правила та підвищення відповідальності забудовників перед споживачами.

Під час розгляду у Верховній Раді питання про призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про значні успіхи кандидата у роботі на посаді керівника Франківщини, зокрема і у напрямку децентралізації.

Обізнані в залі кажуть, що за три місяці він має змінити Гончарука

Тепер у парламенті припускають, що Шмигаль невдовзі може замінити Гончарука на посаді голови уряду. Про це, зокрема, заявила у фейсбуці народний депутат від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

«Обізнані в залі кажуть, що за три місяці він має змінити Гончарука, який за цей час має доконцентрувати на собі негатив і відставкою «випустити пару», – написала Сюмар.

Тим часом ні сам Денис Шмигаль, ні у парламентській фракції партії «Слуга народу», ні у Кабінеті міністрів, ні в Офісі президента таких планів наразі не підтвердили.

Освіта і кар’єра

Денисові Шмигалю нині 44 роки. Він народився у Львові. Вищу освіту здобув у Львівській політехніці – у 1997 році закінчив економічний факультет. Згодом закінчив аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України.

2003-го захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил – кандидат економічних наук.

Шмигаль стажувався і навчався за кордоном: у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, а також у Рейнсько-Вестфальському технічному університеті за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки й енергетики Німеччини.

Вільно володіє англійською і польською мовами.

Починаючи з 1990-х, працював менеджером у ТОВ «О’Кей» і бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК «Електронбанк».

На початку 2000-х був начальником відділу управління фінансами та економічного аналізу ЗАТ «Львівський автобусний завод». Пізніше став директором з економіко-стратегічного розвитку цього підприємства. Потім працював у топменеджменті ще кількох місцевих компаній, зокрема, «Комфорт-Інвест» і «Росан-Інвест».

У 2009 році Денис Шмигаль прийшов на державну службу – став помічником голови Львівської ОДА, згодом його призначили керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

Після Революції гідності

2014-го кілька Шмигаль місяців працював заступником начальника головного управління Фіскальної служби у Львівській області. На посаду прийшов через відкритий конкурс.

Із 2015 року повернувся у приватний бізнес – став віцепрезидентом, генеральним директором і членом наглядової ради компанії «Львівхолод».

Із 2017 року перейшов на роботу до структур Ріната Ахметова. Спочатку обіймав посаду заступника гендиректора компанії ДТЕК «Західенерго», а у 2018-му став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – розташованої в Івано-Франківській області Бурштинської ТЕС.

Про свої зв’язки з Ахметовим в інтерв’ю агентству «Укрінформ» Шмигаль заявив, що таких немає.

Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто

«Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто. У компанію ДТЕК і, зокрема в Бурштинську ТЕС, керівником якої я був два останні роки, я потрапив за відкритим конкурсом. Акціонера ДТЕК я бачив, як і всі, тільки по телевізору», – запевнив він.

Після президентських і парламентських виборів Денис Шмигаль повернувся на держслужбу. У серпні 2019 року він став головою Івано-Франківської ОДА. Звітуючи перед президентом за 100 днів роботи на посаді очільника області, Шмигаль заявив, що в області відремонтували 540 кілометрів доріг; регіон отримав 5 нових авто швидкої допомоги, придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС, запроваджено тотальний електронний облік деревини, від чипування до аукціонів.

Участь у виборах

У 2014 році на виборах до Верховної Ради балотувався у народні депутати України як самовисуванець у 121-му виборчому окрузі (Львівська область). За результатами голосування отримав підтримку лише 188 виборців.

2015-го також балотувався до Львівської облради від партії «Народний контроль».

Статки і родина

У 2018-му Денис Шмигаль, працюючи в ДТЕК, заробив близько 3,5 мільйонів гривень, свідчить його декларація.

Його дружина Катерина того ж року отримала ще 200 тисяч гривень за дохід від відчуження рухомого майна. Вона раніше вела невеликий бізнес у Львові, зокрема, була співвласницею пекарні і велопрокату NextBike.

Сім’я також задекларувала 115 тисяч доларів готівкою. Вони мають нерухому власність у Львові: житловий будинок площею 215 квадратних метрів, гараж площею 15,9 квадратного метра; 2 земельні ділянки площами 151 і 458 квадратних метрів. Також у власності подружжя дві земельні ділянки площею по 2200 квадратних метрів і нежитлова будівля площею 417,2 квадратного метра у Львівській області.

Денис Шмигаль не має автомобілів. А от Катерина Шмигаль є власницею авта Land Rover вартістю майже 1 мільйон гривень.

Подружжя виховує двох дочок.