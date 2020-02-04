Новий віцепрем’єр назвав пріоритети на посаді

Новий віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль у коментарі Радіо Свобода назвав завершення децентралізації одним із своїх пріоритетів на посаді.

«Пріоритет – децентралізація. Це завершення адміністративно-територіальної реформи, яка взагалі дасть нову якість життя суспільства, українців. Ми не робили таких важливих кардинальних кроків у будівельній галузі, не починали ще глобальних рухів у реформі житлово-комунального господарства. Оце і є теж пріоритети на рівні з реформою адміністративно-територіального устрою», – сказав Шмигаль Радіо Свобода.

Він заявив, що прийшов до Кабміну у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського та прем'єра Олексія Гончарука.

«Це було кілька тижнів перемовин про таку можливість. Далі виклики, які стоять, очевидні. Це завершення реформи децентралізації через проведення суспільної дискусії, через проведення правильних компромісних рішень і визначення того, якою має стати Україна в майбутньому, реформа сфери житлово-комунального господарства, реформа сфери будівництва», – зазначив Шмигаль.

За його словами, «будівництво – одна з найбільш корумпованих галузей».

«Те, що вже розпочато урядом і президентом, необхідно довести до логічного завершення, є доволі великий спротив. Найближчими днями увійду в курс справ, запрезентую бачення, як ми будемо рухатися. Маю абсолютне розуміння, як діяти, куди рухатися, тиску не боюся», – розповів Шмигаль.

Новий віцепрем’єр стверджує, що «абсолютно не переживає за жодні прослуховування».

«Ті речі, які не належать до державної таємниці, готовий обговорювати прилюдно, під диктофони і не бачу в цьому нічого соромітного», – заявив Шмигаль.

4 лютого Верховна Рада звільнила його попередницю Альону Бабак із посади міністра розвитку громад і територій, задовольнивши подану нею заяву.

Денис Шмигаль із 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.