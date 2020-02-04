Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій

Верховна Рада України звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. За відповідну постанову проголосували 266 депутатів.

У виступі з трибуни парламенту Бабак звинуватила в причетності до своєї відставки «будівельну мафію», але не конкретизувала, про що саме йдеться. Водночас вона вказує, що рішення піти у відставку є її власним бажанням, ухваленим без тиску.

У середині січня комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. За висловився 21 народний депутат, проти – жодного, четверо утрималися.

При цьому кілька парламентарів висловилися проти того, що на засіданні не була присутня сама Бабак, щоб відзвітувати про виконану роботу та причини звільнення.

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Натомість парламентар від «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що задачу звітувати про свою роботу можна поставити наступному міністрові. Він також заявив, що ідея відмовитися від посади віце-прем’єра з питань розвитку регіону була «хибною».

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На цьому ж засіданні комітет підтримав призначення Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром України і міністром розвитку громад та територій України. За його кандидатуру висловилися 22 народні депутати, проти – нуль. Четверо утрималися.

Альона Бабак очолювала Міністерство розвитку громад та територій із 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль із 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.