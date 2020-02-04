Рада почне розглядати зменшення кількості депутатів 4 лютого

Верховна рада сьогодні, 4 лютого, розгляне для попереднього схвалення зміни в Конституцію щодо зменшення складу парламенту. Відповідний пункт міститься у порядку денному сьогоднішнього засідання.

Окрім того, парламент збирається ухвалити два кадрових рішення – звільнити Альону Бабак із посади міністра розвитку громад та територій і призначти на цю посаду, а також на посаду віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У грудні 2019 року Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300.