Рада розгляне скорочення кількості народних депутатів цього тижня – Разумков

Верховна Рада планує розглянути питання скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300 цього тижня. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді.

«На цьому пленарному тижні у нас багато законопроектів. В тому числі і зміни до Конституції України. Це питання щодо закріплення пропорційної виборчої системи і зменшення кількості народних депутатів», – заявив Разумков.

У грудні 2019 року Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300.