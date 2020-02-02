Держбюджет у січні недоотримав 13,8 мільярда гривень – Мінфін

Доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис, повідомляє Міністерство фінансів України.

«Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/дол США, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол США), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ», – зазначається у повідомленні.

Водночас, у міністерстві наголосили, що у січні було профінансовано видатки відповідно до розпису на підставі відкритих асигнувань.

Державний бюджет на 2020 рік Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019-го. Доходи держбюджету затверджені на рівні 1 трильйон 79 мільярдів гривень, видатки становитимуть 1 трильйон 170 мільярдів гривень. Бюджет передбачає мінімальну зарплату на рівні 4 тисяч 723 гривні. Мінімальний прожитковий мінімум упродовж року зросте з 2 тисяч 27 до 2 тисяч 189 гривень. Мінімальна пенсія має зрости з 1 тисячі 638 гривень до 1 тисячі 769 гривень.

Президент підписав закон про бюджет на 2020-й 11 грудня.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».