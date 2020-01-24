Кредити з Фонду розвитку підприємництва зможуть взяти 50 тисяч дрібних підприємців – Мінфін

Близько 50 тисяч підприємців зможуть взяти позики з Фонду розвитку підприємництва, прогнозує Міністерство фінансів. За повідомленням міністерства від 24 січня, уряд затвердив постанови, які забезпечують роботу Фонду та підтримку через нього малого бізнесу.

«За попередніми оцінками, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету України, що дозволить безперебійно фінансувати Програму», – йдеться в заяві Мінфіну.

Новоутворений Фонд розвитку підприємництва підпорядкований Міністерству фінансів. Постанови уряду, відповідно до повідомлення, дозволять Фонду запровадити програму підтримки малих та мікропідприємців «Доступні кредити 5-7-9%». Також вони передбачають механізм «належного використання» отриманих з бюджету коштів.

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Очікується, що такі підриємці зможуть отримати кредити під відсотки від 5% до 9% залежно від власної виручки.

14 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт №2589, який передбачає створення Фонду розвитку підприємства. 21 січня Володимир Зеленський його підписав.

Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва» пропонував збільшити обсяг видатків спеціального фонду держбюджету на 2020 рік на 2 мільярди гривень. До джерел фінансування пропонується додати кошти від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За рахунок цих коштів бюджет має забезпечити функціонування нової бюджетної програми «Фонд розвитку підприємництва».