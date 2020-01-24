НБУ послабив довідкове значення курсу гривні на 27 копійок

Національний банк України оприлюднив довідкове значення гривні на 24 січня – 24,27 гривні за долар. Цей показник на 27 копійок вищий за вчорашній – 24 гривні 54 копійки.

Тим часом на міжбанківському ринку гривня також послаблюється – з 24,27-24,23 вранці в п’ятницю до 24,38-24,34, повідомляє нішевий ресурс «Мінфін».

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Напередодні Національний банк встановив офіційний курс гривні на 24 січня на рівні 24 гривні 52 копійки за долар.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.