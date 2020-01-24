Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти номіналом 500 гривень – НБУ

Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року, повідомив Національний банк України. Їхня кількість становила близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно.

Загалом кількість підробок була незначною. За даними НБУ, за підсумками 2019 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 шт. підроблених банкнот. У 2018 році цей показник був на рівні 2,5, у 2017-му – 3,6.

У відомстві розповіли, що у 2018 році в Європейському союзі на 1 мільйон банкнот було 27 підробних.

Національний банк нагадав, що за останні п’ять років в Україні ввели п’ять нових банкнот номіналами 20, 50, 100, 500 і 1000 гривень. Вони вважаються більш захищеними.