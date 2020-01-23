НБУ послабив гривню, міжбанк пішов в інший бік

Національний банк України встановив на 24 січня курс 24 гривні 52 копійки за долар, це одразу на 19 копійок більше за курс на 23 січня.

Регулятор узяв до уваги насамперед перебіг торгів на міжбанківському валютному ринку в першій половині сесії, коли котирування сягали 24 гривень 54,5–57 копійок за долар.

«На ринку йде поступове просідання котирувань за рахунок продажу валюти Нацбанком. Спочатку регулятор продавав долар по 24,55 гривні (практично на піку котирувань), зараз вже продає дещо нижче. Це знижує ажіотаж на торгах. Основними покупцями валюти були клієнти Сіті-банку. Як кажуть учасники торгів, це ті нерезиденти, хто вирішив зафіксувати прибуток від погашення попередніх випусків облігацій і не купив нові ОВДП на останньому аукціоні, а повертається в долар», – так оцінили перебіг торгів станом на 12:00 фахівці сайту «Мінфін».

У другій половині дня вже на значно нижчих обсягах котирування міжбанку просіли – до рівня 24 гривні 27–30 копійок на момент закриття сесії, повідомляє Finance.ua.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.