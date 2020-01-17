Гривня падінням щодо долара відреагувала на можливу відставку Гончарука

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 17 січня різко зросли котирування долара США. За даними Finance.ua, станом на 12:10 торги відбувалися на рівні 24 гривні 29–33 копійки за одиницю американської валюти, це значно вище за середньозважені показники торгів попередньої сесії.

Національний банк України відбив лише частину цього руху на міжбанку, встановивши опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 20 копійок за долар, це на 11 копійок більше за офіційний курс на 17 січня.

«Як і майже весь цей тиждень, основним законодавцем тренду на міжбанку залишиться НБУ… Ми зберігаємо нашу впевненість в тому, що чіткий сигнал регулятора про те, що він не готовий до просідання курсу нижче 24 гривень за долар, почутий усіма гравцями ринку і це їх поки теж влаштовує», – вказували експерти сайту «Мінфін» і прогнозували «коридор по долару в межах 24,00–24,25 гривень». Ці прогнози були сформовані ще до заяви голови уряду Олексія Гончарука про відставку і не враховували її вплив.

Водночас фінансові аналітики, які відстежують котирування українських облігацій на міжнародних ринках, вважають відставку Гончарука малоймовірною.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.