«Інвестняні», запропоновані Зеленським і Гончаруком, не покращать загальний інвестиційний клімат – експерти

Низка оглядачів вважає, що запропоновані владою України «інвестиційні няні» для іноземних інвесторів позбавлять компанії всередині країни мотивів працювати за правилами. Раніше у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто інвестує в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають «опікуна» від уряду.

Якщо іноземні інвестори отримують інші умови, то в інвесторів усередині країни зникне стимул діяти за правилами

За словами президента, влада України підготувала «програму, яка називатиметься Investment nanny» (інвестиційна няня – ред.).

«Про що це говорить? Кожному інвесторові великої компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, ми забезпечимо окремий контракт із державою», - заявив Зеленський. Президент також відзначив, що інвестори можуть отримати податкові канікули.

Пізніше, за повідомленнями, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що задум щодо «інвестнянь» має на увазі, що держава матиме індивідуальний підхід до великих інвесторів, щоб спростити їхню роботу.

Ідея «інвестнянь» викликала критику з боку низки експертів.

«Слідчому-шахраєві або судді-шахраєві, які вирішать зазіхнути на ресурси інвестора, плювати буде на «інвестняню». Вони будуть використовувати прогалини в юридичному захисті, – твітує політичний аналітик Євген Воробйов. – Ідея створити окремі «острівці комфорту» посеред недієздатної поза ними юридичної системи також створить спотворені стимули і порушить свободу конкуренції. Якщо щодо іноземних інвесторів будуть діяти інші умови, то в фірм ізсередини країни зникне стимул до чесної конкуренції».

Зауваження з приводу опікунства держави над закордонними інвесторами озвучив і Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії у «Центрі міжнародного приватного підприємництва».

«Прямі закордонні інвестиції – це добре, але якщо я – такий інвестор, то я буду дивитися, куди інвестують кошти українські компанії. Якщо вони не вкладають кошти у себе самих в Україні, то в мене будуть питання. Ідея «інестнянь» вносить іще більше складності і створює спотворені стимули на ринку, який уже деформовано», – твітує Гонц.

Раніше щодо ідеї «інвестнянь» критично висловився український бізнесмен Олександр Ярославський. Він висловив думку, що в разі наявності нерівних умов у порівнянні із іноземними інвесторами українські компанії «нянь собі самі організують».