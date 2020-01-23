Зеленський каже, що майбутнє України в ЄС, але заяви його соратників викликали в опозиції сумніви

Заяви чільних представників українських владних кіл про співпрацю з Європейським союзом викликали суперечки стосовно справжніх намірів президента Володимира Зеленського і його соратників.

Дискусії спалахнули в час приготувань до переговорів прем’єр-міністра України Олексія Гончарука 28 січня у Брюсселі з міжнародними партнерами про те, як діє угода України про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС.

Угода, що була підписана 2014 року і повністю набрала чинності 2017 року, передбачає політичне зближення й економічну співпрацю, зокрема обумовлює доступ українських товарів на європейський ринок.

Від цієї ідеї (приєднання до митного союзу ЄС) ми відмовляємося

Українські представники заявляють, що тепер хочуть удосконалення угоди, наприклад, вирішення питань квот на імпорт деяких українських товарів до ЄС, а також більшої гнучкості щодо норм і регуляцій.

Президент Володимир Зеленський заявив на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі у вівторок: «Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі».

Він сказав, що членство України в ЄС – це лише питання часу, але також додав, що думає про те, «яке буде ставлення до нашої країни» з боку інших європейських держав.

На тлі цих запевнень Зеленського від українських посадовців пролунали твердження, що у Києві розглядають можливість змін у планах і способах зближення України з ЄС.

Віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба оголосив, що Україна відмовляється від ідеї якнайшвидшого приєднання до митного союзу з ЄС.

За словами Кулеби, Україна буде членом європейського митного союзу тоді, коли стане повноправним членом ЄС. Він наполягав, що участь у митному союзі без членства в організації становитиме «серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам».

«Тому від цієї ідеї ми відмовляємося», – підтвердив віце-прем’єр, стверджуючи про незмінність курсу на євроінтеграцію.

Також голова українського уряду Олексій Гончарук на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі наголосив: «Ми зберігаємо курс на євроінтеграцію. Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції…»

Але того ж дня, на тій же зустрічі у Швейцарії, лідер урядової фракції у Верховній Раді депутат Давид Арахамія висловив думку, що Україні треба тимчасово відмовитися від політики узгодження законів і правил із ЄС.

«Якщо ви слабша економіка і ви долучитеся до сильнішої економіки, то ви завжди будете слабшими, якщо гратимете за однаковими правилами. Тому нам потрібні унікальні правила, які вони (інвестори) будуть застосовувати, щоб використовувати нашу відмінність… Нам потрібне особливе місце зараз, допоки ми станемо сильнішими, і тоді ми зможемо синхронізувати», – сказав український політик під час дискусії.

Згодом Арахамія заперечив, що його думка свідчить про відмову від курсу на зближення з ЄС і намірів гармонізації законодавства з Євросоюзом.

Депутат послався на те, що його слова були вирвані з контексту, і поскаржився, що, можливо, він не зовсім добре висловився англійською мовою, або його погано переклали.

Він пояснив, що, готуючись до оновлення угоди України про асоціацію з ЄС, Україні потрібно думати про захист інтересів своїх виробників.

Критика

Опозиція в Україні гостро негативно відреагувала на висловлювання посадовців щодо відносин із ЄС.

Пам’ятаєте, «регіонали» нам казали, що європейська інтеграція нам невигідна? Так от, те саме тепер заговорили «слуги»

Депутат від партії «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка була віце-прем’єром із питань євроатлантичної інтеграції за часів президента Петра Порошенка, назвала теперішню владу «реваншистською».

«Востаннє влада відмовлялася від євроінтеграції в 2013-му. Пояснення Азарова (Миколи Азарова, прем’єр-міністра за президентства Віктора Януковича – ред.) тоді були схожими», – написала Климпуш-Цинцадзе у фейсбуці.

Коментуючи побажання президента Зеленського про залучення іноземного бізнесу в Україну, Іванна Климпуш-Цинцадзе написала, що «серйозні інвестори не шукають за ексклюзивним державним захистом, а шукають за рівними правами, за прозорістю і правовою визначеністю, за діючим верховенством права…»

Київський коментатор Сергій Таран написав, що «у Зеленського заговорили словами Януковича».

Далі Таран пояснює свою думку так: «Пам’ятаєте, «регіонали» нам казали, що європейська інтеграція нам невигідна? Так от, те саме тепер заговорили «слуги». Арахамія заявив, що Україні слід відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, бо це економічно невигідно. Те, що саме синхронізація правил із ЄС дала можливість усій Східній Європі ще у 1990-х зробити економічні прориви, Арахамія ніби не знає. Саме унітарні і прогнозовані правила стали сигналом для потужних інвестицій із Заходу для цілого посткомуністичного регіону».