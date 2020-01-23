Арахамія: я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія наполягає, що виступає за договір про Асоціацію з Європейським союзом.

«Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. У той же час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади. Саме на цьому наголошував сьогодні в Давосі у своєму виступі. Усі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського союзу», – написав Арахамія у Facebook.

22 січня інформагенція «Укрінформ» повідомила, що депутат Арахамія під час виступу в Українському домі у Давосі заявив: Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.