Кулеба: Арахамія підтримує курс на ЄС, «все інше – то фігура мовлення»

Україна і надалі системно адаптуватиме своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним. Про це, коментуючи висловлювання голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії в Давосі, заявив увечері 22 січня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Дійсно, ми маємо адаптувати своє законодавство до права ЄС розумно, з вигодою для себе. І продумано, обережно ставитися до тих норм, що становлять виклик для української економічної реальності, в якій треба відроджувати промисловість та створювати порівняльні переваги для ведення бізнесу. Але такі норми – рідкісні виключення з правила», – відзначив урядовець у фейсбуці.

Кулеба повідомив також, що мав розмову з Арахамією, і депутат підтримує думку урядовця. «Все інше - то фігура мовлення», – додав Кулеба.

Раніше 22 січня інформагенція «Укрінформ» повідомила, що депутат Арахамія під час виступу в Українському домі у Давосі заявив: Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

«Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої «гармонізації законодавства». Однак я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами», – сказав Арахамія.





Президент України Володимир Зеленський та представники делегації України 22 січня брали участь у роботі щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму в Давосі.