За місяць ціна на бензин знизилася в середньому на дві гривні – прем’єр

За місяць ціна на дизельне пальне та бензин знизилася в середньому на дві гривні, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

«Що це дає людям? Просто в цифрах. Щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць. Більше того, офіційні продажі пального збільшились на 6% за місяць, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачують в бюджет», – написав Гончарук.

За його словами, правоохоронці та органи контролю «відпрацювали» майже чотири тисячі нелегальних автозаправних станцій по всій країні. Частину закрили, інша частина – отримала ліцензії на офіційну роботу.

«В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській, обсяги продажі пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській – на 14%», – додав прем’єр.

23 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Він закликав «відреагувати на зміцнення курсу гривні» та знизити ціни на бензин.

У відповідь вони поскаржилися на роботу нелегальних автозаправних станцій, проте наступного дня все ж знизили ціни на пальне.