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23 грудня 2019, Київ 14:23
Новини | Економіка

НБУ: посилення гривні щодо долара триває

На міжбанківському валютному ринку торги відбуваються за приблизної рівноваги попиту і пропозиції

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Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 23 гривні 27 копійок за долар США, це на дві копійки менше за офіційний курс на 23 грудня.

На міжбанківському валютному ринку торги відбуваються за приблизної рівноваги попиту і пропозиції, відзначають фахівці сайту «Мінфін». Станом на 12:35 котирування становили 23 гривні 27–28,5 копійки за долар, вказує сайт Finance.ua.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Будівля Національного банку України
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У грудні котирування пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.

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