Великі мережі автозаправок знизили ціни на пальне – ЗМІ

Великі мережі автозаправок знизили ціни на пальне після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили виданню enkorr у «Консалтинговій групі А-95», яка посилається на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

За даними групи, у мережах OKKO та WOG ціни знизилися на 50 копійок за літр, Amic зменшив ціну на 80 копійок. У мережі групи «Приват» все пальне знизилося на 1 гривню.

23 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Він закликав «відреагувати на зміцнення курсу гривні» та знизити ціни на бензин.