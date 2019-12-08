Тиждень в економіці: купівля Vodafone, арешт Жеваго і вимога АМКУ щодо цін на бензин

Тиждень від 3 грудня почався з обговорення вимог президента Зеленського до уряду знизити тарифи і диверсифікувати джерела палива. Тим часом Антимонопольний комітет вимагає у великих АЗС встановити конкурентні ціни на пальне і, за словами Василя Хмельницького, має розглянути купівлю ним частки у власності «Оушен Плази». Головні економічні новини тижня – в огляді Радіо Свобода.

Куди підуть тарифи?

Наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з урядом висунув вимогу: щоб у платіжках українців за грудень вже були знижені тарифи.



А вже на початку тижня він підписав указ, яким зобов’язав Кабінет міністрів знайти шляхи для диверсифікації джерел газу та нафти.

Водночас голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв зазначив у інтерв’ю виданню «Ліга.Бізнес», що, якщо Росія припинить транзит газу через Україну, це призведе до здорожчання блакитного палива в Європі, а відтак – і в Україні.

Гривня-ракета: національна валюта продовжує рости

Національна валюта України кілька разів за тиждень оновила рекорд офіційного курсу щодо долара. У понеділок курс, встановлений Національним банком, був 23 гривні 97 копійок, а вже на 9 грудня регулятор встановив вартість долара на рівні 23 гривні 72 копійки.

На тлі зміцнення національної валюти Нацбанк збільшує міжнародні резерви – станом на 1 грудня, повідомили в установі, їхній обсяг становив майже 22 мільярди доларів.

Така ж тенденція на міжбанку: впродовж тижня гривня посилювалася переважно по копійці на день, а в п’ятницю – вже на 16 копійок. Торги завершилися на курсі 23,70-23,73 гривні за долар.

Оновлена митниця зареєструвала перші рейси

8 грудня обіцяна ще у вересні нова державна митниця почала роботу. Очільник Державної митної служби (яка перебрала на себе функції Державної фіскальної служби) Максим Нефьодов повідомив, що на початку доби нове відомство оформило вантаж, який прибув за 12 хвилин до того на митний пост «Аккерман» до ще чинної ДФС.

Раніше Нефьодов планував, що оновлена митниця почне роботу вже у вересні, проте Міністерство фінансів затвердило структуру нової служби лише 2 вересня.

Купівлю завершено: «Vodafone Україна» перейшов до NEQSOL

Азербайджанська компанія NEQSOL, яка є власником оператора мобільного Bakcell, 3 грудня підписала угоду із російською «МТС» про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. В рамках угоди 100% власності нідерландської Preludium BV, яка є єдиним акціонером «Vodafone Україна», перейшли до NEQSOL.

В компанії, яка базується у Баку, назвали купівлю «однієї з найбільш успішних компаній України» втіленням власної стратегії з міжнародного розширення. «МТС» отримує за українського оператора 734 мільйони доларів (в тому числі близько 84 мільйонів відкладеного платежу).

Зеленський – заробітчанам: «повертайтеся і залишайтеся»

3 грудня Зеленський оприлюднив відео, в якому звернувся зокрема до українців, які живуть і працюють за кордоном, і заявив, що вони «дуже потрібні нашій державі». Відтак президент анонсував нову програму кредитування – «Повертайся і залишайся».

За словами президента, програма передбачає кредити на 1,5 мільйони гривень під 5-9 відсотків на п’ять років для тих, хто хоче започаткувати чи розширити власний бізнес в Україні. Подробиці щодо того, як конкретно має вона має працювати, Зеленський пообіцяв надати «найближчим часом».

Хмельницький підтвердив купівлю частки в «Оушен Плазі»

Український олігарх і колишній народний депутат від «Партії регіонів» Василь Хмельницький дійсно купує частку в торговельно-розважальному центрі «Оушен Плаза». Це він підтвердив журналістам «НВ». Хмельницький зазначив, що концентрацію пакету акцій має погодити Антимонопольний комітет, і відповідне засідання призначене на 12 грудня.

Про те, що український олігарх, який продав «Оушен Плазу» в 2012 році, може викупити її назад, він повідомляв журналістам «Економічної правди» ще на початку 2019 року. А в листопаді стало відомо, що Хмельницький викуповує частку, яка раніше належала доньці російського бізнесмена Аркадія Ротенберга.

Будівельна криза – «Урбуд» рятуватимуть конкуренти

Будівельна корпорація «Укрбуд» зупинила зведення своїх об’єктів для близько 13 тисяч сімей – директор компанії «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода пояснив це дефіцитом оборотних коштів.

Майборода та колишній власник компанії Максим Микитась закидає Майбороді підробку свого підпису та незаконну передачу «Укрбуду» ресторатору Дмитру Федотенкову. У відповідь той звинувачує Микитася в розтраті коштів інвесторів компанії. У своїй колонці для «Економічної правди» Майборода зазначив, що житлові комплекси попередньо погодився добудувати «Інтергал-Буд». А поки колишнє та чинне керівництво корпорації шукає винного, інвестори будівництв мітингують під Офісом президента.

Заочний арешт Жеваго

Суд задовольнив клопотання Генерального прокурора та дозволив заарештувати олігарха, одного з найбагатших людей в Україні Костянтина Жеваго. Його звинувачують в організації розтрати майна власного банку «Фінанси та кредит», а також відмиванні доходів незаконного походження. В листопаді директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомляв, що Жеваго перебуває в одній з країн Європи.

Костянтин Жеваго входить до п’ятірки найбагатших людей України та під номером 1511 – до переліку багатіїв від журналу Forbes, оприлюдненого в березні 2019 року.

Транзиту нафти з Росії бути

«Укртранснафта» повідомила про подовження на 10 років договору з російською «Транснафтою» на транзит нафти. В українській компанії запевняють, що укладена додаткова угода «гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі».

В «Укртранснафті» наголосили, що базові принципи співробітництва між компаніями залишилися без змін.

Пінчук продає банк «Кредит Дніпро»?

Віктор Пінчук ймовірно розглядає продаж свого банку «Кредит Дніпро», повідомляє видання «Ліга.Фінанси» з посиланням на свої джерела в Національному банку.

За даними журналістів, купівлю установи розглядає бізнесмен Олександр Ярославський, але наразі йдеться лише про оцінку цього активу. У самому банку інформацію не підтвердили і не спростували.

АМКУ зобов'язав АЗС знизити ціни на пальне

Антимонопольний комітет 5 грудня заявив, що рекомендував великим компаніям-власникам автозаправних станцій переглянути ціни на високооактивний бензин та дизельне паливо. За висновками Комітету, гуртові та роздрібні ціни на бензин марки А-95 та дизель знизилися, а ціни на стаціонарних АЗС практично не змінилися.

АМКУ зобов’язав основних учасників ринку – бренди WOG, OKKO та UKRNAFTA – привести свої ціни до рівня, «який існував би за умов значної конкуренції на ринку». Про результати розгляду рекомендації компанії мають повідомити протягом 10 днів з дня їх отримання.

МВФ: переговори були, угоди ще немає

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про розмову з Володимиром Зеленським щодо нової програми допомоги на понад 5,5 доларів.

За її словами, вони зійшлися на ключовій ролі верховенства права та доброчесних суддів для економічного розвитку України.

Зі свого боку Офіс президента заявив, що «Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці». Однак у зверненні Георгієвої вказано: ця угода ще підлягає затвердженню керівництвом фонду та його виконавчим комітетом.

Порада лікаря на 140 мільйонів

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції наприкінці тижня повідомив про викриття схеми підкупу лікарів. За заявою поліцейських, упродовж 2018-2019 років представники неназваних фармацевтичних компаній платили лікарям медичних закладів Києва та Київської області за призначення пацієнтам своїх ліків. Попередньо суму таких платежів оцінюють в 140 мільйонів гривень.

Крім того, за даними Департаменту, причетні компанії організували схему з ухилення податків, щоб фінансувати ці виплати. Наприклад, замовляли в комерційних структур рекламні чи організаційні послуги, які насправді не надавалися, отримували кошти на картки фізичних осіб-підприємців і переводили їх представникам фармацевтичного підприємства.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про підкуп надавача публічних послуг та ухилення від сплати податків.