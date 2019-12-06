Гривня встановила щодо долара новий рекорд

Українська національна валюта продовжує оновлювати максимуми щодо долара США. На торгах 6 грудня цей тренд активізувався: якщо впродовж тижня гривня посилювалася переважно по одній копійці на день, то в п’ятницю – вже на 16 копійок.

НБУ встановив на 9 грудня офіційний курс 23 гривні 72 копійки за долар.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на позначках 23 гривні 70–72 копійки за долар, інформує сайт «Мінфін».

«Загальний настрій ринку збережеться на користь зміцнення гривні, і ось тут останнє слово буде за регулятором. Практично його ціна викупу надлишків пропозиції долара на торгах –і буде основним сигналом для усіх учасників ринку», – вказують експерти.

Нинішній офіційний курс гривні є рекордним із 14 січня 2016 року. Того дня офіційний курс становив 23 гривні 64 копійки.