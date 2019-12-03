Суд дозволив заарештувати Жеваго, якого було оголошено у міжнародний розшук

Слідчий суддя задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють у організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

«У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України», – мовиться у повідомленні ГПУ.

У серпні поточного року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 мільярда гривень фінустанови.

Жеваго викликали у Державне бюро розслідувань на 27 вересня, щоб оголосити про підозру. 9 жовтня стало відомо, що його оголосили у розшук.

Ще через два дні Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних відомостей у декларацію про доходи.

У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.

Сам колишній народний депутат заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.