ДБР оголосило в розшук ексдепутата Жеваго

Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього народного депутата і ексвласника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Про це на брифінгу у Києві заявив директор ДБР Роман Труба
Він додав, що наразі українські правоохоронці займаються оголошенням Жеваго у міжнародний розшук.
За словами глави ДБР, також вживаються заходи для обрання Жеваго заочного запобіжного заходу у вигляді арешту.
Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго
23 вересня цього року Жеваго викликали у ДБР на 27 вересня, аби оголосити про підозру.
У Фонді гарантування вкладів раніше повідомляли, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.
У серпні поточного року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.
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