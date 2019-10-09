ДБР оголосило в розшук ексдепутата Жеваго

Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього народного депутата і ексвласника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Про це на брифінгу у Києві заявив директор ДБР Роман Труба

Він додав, що наразі українські правоохоронці займаються оголошенням Жеваго у міжнародний розшук.

За словами глави ДБР, також вживаються заходи для обрання Жеваго заочного запобіжного заходу у вигляді арешту.

Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго

23 вересня цього року Жеваго викликали у ДБР на 27 вересня, аби оголосити про підозру.

У Фонді гарантування вкладів раніше повідомляли, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.

У серпні поточного року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.