Труба: колишній народний депутат Жеваго переховується «в одній з європейських країн»

Колишній народний депутат Костянтин Жеваго переховується «в одній з європейських країн», повідомив директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба у коментарі «Українським новинам».

Втім, він не зміг уточнити, чи подало ДБР запит в Інтерпол про оголошення Жеваго в міжнародний розшук.

Колишнього народного депутата та ексвласника банку «Фінанси та кредит» Жеваго викликали у Державне бюро розслідувань на 27 вересня, щоб оголосити про підозру. 9 жовтня стало відомо, що його оголосили у розшук.

Ще через два дні Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних відомостей у декларацію про доходи.

У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.

У серпні поточного року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 мільярда гривень фінустанови.

Сам колишній народний депутат заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.